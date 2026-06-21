Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Üç yıl önce kaybettiği babasını özlemle anan kılıç, tüm babaların ve eşinin Babalar Günü'nü kutladı.

"Bir sözde, bir hatırada yaşamaya devam ederler"

Paylaşımında babasına olan özlemini dile getiren Kılıç, babaların vefat etseler bile çocuklarının hayatındaki izlerinin silinmediğini vurguladı. İzmir Milletvekili mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babamı kaybedeli üç yıl oldu… Ama biliyorum ki babalar aramızdan ayrılsa da hayatımızdan hiç çıkmaz; bir sözde, bir hatırada yaşamaya devam ederler."

Eşine ve tüm babalara kutlama

Mesajının devamında, sevginin kuşaktan kuşağa aktarıldığına dikkat çeken Kılıç, hem oğlunu büyüten eşine teşekkür etti hem de tüm babaların bu özel gününü tebrik etti:

"Bugün Babalar Günü’nde canım babamı özlem ve sevgiyle anıyor, oğlumu sevgisiyle büyüten, ona yol gösteren eşimin ve sevgisiyle fedakarlığıyla iz bırakan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. İyi ki sevgi nesilden nesile aktarılıyor. Babalar Gününüz kutlu olsun."