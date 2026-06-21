TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İzmir’de düzenlenen istişare toplantısında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. MHP İzmir İl Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, İzmir'in ekonomisinin güncel durumu ve geleceğe yönelik hedefleri üzerinde duruldu.

İzmir’in ekonomik gücü üzerinde duruldu!

Toplantının ana noktaları; İzmir’in ekonomik kapasitesi, yatırım imkanları ve kalkınma hedefleri üzerinden oluştu. Toplantıya katılanlar, kentin bünyesinde barındırdığı üretim altyapısının daha da artırılması ve ulusal ekonomiye katkısının yükseltilmesi konusunda değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Ortak akıl ve istişare!

Kamu kurumları, siyaset ve iş dünyası arasındaki iletişimin artırılmasının öneminin altı çizildi.

MHP heyeti tam kadro!

Celal Adan’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.