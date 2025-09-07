Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar mücadelesinde tüm gözler 15 Eylül'deki kurultay iptal davasına çevrilmiş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden CHP yönetiminin başına oturma ihtimaline karşı CHP'nin mevcut yönetiminin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Özgür Özel ve kurmaylarının Genel Merkez'i olası bir mutlak butlan kararına karşı terk etmeye niyetleri olmadığının işaretlerini Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi verdi.

Bu parti bize dededen miras...



Gazeteci Mirgün Cabas'a konuşan Gül Çiftçi

''Asla asla terk etmeyiz yani. Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz şimdi bu parti bize atadan dededen yadigar. Dolayısıyla siz atanızdan dedenizden kalan bir şeyi biline verir misiniz? Asla terk etmeyin ama bu bir umutsuzluk alan olamaz.

Bu bir mücadele zeminini elimizden alamaz onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk edemeyiz kayyum giremez.'' vurgusunda bulundu.

Kayyumun adı kim olursa olsun...



''Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani biz o binada siper oluruz gerekirse bu uğurda ölürüz ama o binanın içerisinde kayyum sokmayız. Kayyumun adının önemi yok kim olursa olsun.'' diyen Gül Çiftçi,

''Adı geçici heyet de olsa önemli yok, adı kayyum da olsa da önem yok oraya atanan kişinin bir tanesini satan kişinin ödemi yok AKP yargısıyla iş yapan herhangi biri zaten Cumhuriyet Halk Partili değildir. Geçmiş görevi ne olursa olsun.'' sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.