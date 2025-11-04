Son Mühür- CHP'de Deniz Baykal'dan sonra partinin bir numaralı koltuğunda 13 yıl boyunca oturan Kemal Kılıçdaroğlu için siyasette yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı giriştiği yarışı kaybeden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlatılan değişim hareketi sonrası 4-5 Kasım kurultayında koltuğu Özgür Özel' devretmişti.



Ret kararı sonrası yeni dönem...



Kurultayda şaibe olduğuna yönelik iddiaların ardından başlatılan iptal davasında mutlak butlan ihtimaliyle yeniden koltuğa dönmesi söz konusu olan Kılıçdaroğlu, mahkemenin dava konusuz kaldı gerekçesiyle ret kararı vermesinin ardından nasıl adım atacak merakla bekleniyordu.

CHP Genel Başkan koltuğunu kaybetmesinin ardından aktif siyasetten kopmayacağı sinyallerini veren Kılıçdaroğlu çalışmalarını, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde açtığı çalışma ofisinde sürdürüyordu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında satışa çıkarıldığı ortaya çıkan ofis, kamuoyunda konunun gündeme getirilmesinin ardından satışta kaldırılmıştı.



Bu görüntüler çok şey ifade ediyor...



Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, mutlak butlan ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisindeki eşyaları taşıttığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı koltuğa işaret ederek,

''Nakliye aracına taşınmayı bekleyen 'koltuk'...

Bu görüntüler çok şey ifade ediyor.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor.

Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki.'' notuyla nakliye işlemlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Ofis satıldığı için boşaltılmış...



Kılıçdaroğlu'nun kullandığı çalışma ofisinin satıldığı için boşaltıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na yine Barış Sitesi içinde yeni bir çalışma ofisi tutulduğu ve çalışmalarını bu yeni adreste sürdüreceği bildirildi.