CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye’nin demokrasiden hukuka, ekonomiden eğitime kadar her alanda ciddi bir gerileme sürecinden geçtiğini söyledi.

Yücel, “Ülke olarak demokraside, hukuk düzeninde, ekonomide, eğitimde ve sağlıkta; kısacası hayatın her alanında gerilemenin ve yozlaşmanın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Halkın adalete olan güveni her geçen gün sarsılıyor, liyakatsizlik ve kayırmacılık devletin tüm kademelerine işlemiş durumda” dedi.

“Seçilmiş belediye başkanları siyasi operasyonlarla hedef alınıyor”

CHP Sözcüsü, özellikle yerel yönetimlere yönelik siyasi baskıların arttığını belirtti.

Yücel, “Seçilmiş belediye başkanlarımız siyasi soruşturmalarla bertaraf edilmeye çalışılıyor. Sandıkta kazanamadıkları belediyeleri yargı operasyonlarıyla ele geçirme çabasındalar. Ekonomide tam bir çöküş yaşanıyor, vatandaş borç içinde. Yoksulluk artık toplumun tüm kesimlerinde derinden hissediliyor” ifadelerini kullandı.

“İktidar sanal gündemlerle algı yaratıyor”

İktidarın ülke gerçeklerinden uzaklaştığını dile getiren Yücel, hükümetin kamuoyunu yapay gündemlerle oyaladığını savundu:

“İktidar, algı operasyonlarıyla halkın gerçek gündemini gölgeliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kumpasların içine itmeye çalışıyor. Tertemiz kurultayımızı, belediye başkanlarımızı, il kongrelerimizi hukuksuzluklarla hedef alıyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin artık bu ülkenin birinci partisi olduğunu ve iktidara yürüdüğünü AKP de görüyor.”

“Hukuksuzluk düzenine son vereceğiz”

Yücel, CHP’nin kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluk düzenini biz değiştireceğiz. Haksızlıkların üzerine korkusuzca gideceğiz. Özgürlükleri yok eden düşman ceza hukuku uygulamalarına son vereceğiz” dedi.

“Ekonomik çöküş hukuksuzluk zincirinin bir sonucu”

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin, hukuk sistemindeki bozulmayla doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Yücel, “Hukuksuzluk arttıkça kırılgan ekonomi de daha fazla zarar görüyor. Hukuka vurulan her darbe ekonomide yankılanıyor. Ekonomideki her darbe de sırayla bütün sektörleri etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Bir kişi için 86 milyon feda ediliyor”

Yücel, Türkiye’deki gelir dağılımı adaletsizliğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bir kişi koltuğunu koruyacak diye 86 milyon insan feda ediliyor. Açlık sınırının 28 bin lira, yoksulluk sınırının 91 bin lira olduğu bir ülkede asgari ücret 22 bin 104 lira, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira. Nüfusun yarısından fazlası bu gelirlerle yaşamaya çalışıyor. Artık iktidarın değişme vakti gelmiş ve geçmiştir.”