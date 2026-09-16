Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seferihisar İlçe Başkanlığı, parti içi örgütlenme çalışmaları kapsamında yeni dönem yönetim kurulu listesini resmen açıkladı. Yerel siyasetin hareketlendiği Seferihisar’da, partinin sahadaki gücünü artırmayı ve ilçe genelindeki diyalog mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefleyen yeni kadro, görsel bir paylaşımla kamuoyuna sunuldu.

Yayımlanan listede İlçe Başkanlığı görevini Kürşad Cebeci üstlenirken, görselde yer alan "Bazı mirasların sahibi değil, emanetçileri olunur" mesajı dikkat çekti. Parti yetkilileri, bu vurguyla Cumhuriyet’in ve partinin temel ilkelerine bağlı kalarak Seferihisar halkına hizmet etme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Seferihisar’ın sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına katkı sunmak üzere göreve başlayan yeni ilçe yönetim kurulunda yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

CHP Seferihisar İlçe Başkanı: Kürşad Cebeci

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Mehtap Ayan

Hakan Bodrumlu

Onur Sağlam

Voli Taştan

Halil Kaya

Perçem Tekin

Defne Kepcan

Sergen Şeneren

Burak Şahin Bilal

Cem İvak

Adem Selvi

Selin Güzelli

Serdar Özdemir

Hüseyin Akdeniz

Yeni ekibin önümüzdeki süreçte ilçe genelinde mahalle ziyaretleri, üye çalışmaları ve yerel halkın taleplerine yönelik saha programlarını hızlandırması bekleniyor.