Son Mühür/ Emine Kulak-İzmir’in Bergama ilçesinde özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen ‘Mavi Dil Hastalığı’ tespit edildi. Vaka, hayvancılık, kasap, süt sektöründe endişeye neden oldu. İlçede 15- 20 mahalle karantinaya alındı. Hastalığının kaynağı ise dışarıdan ve başka bölgelerden gelen hayvanlar aracılığıyla bulaştığı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mahalle muhtarlarına gönderdiği resmi bilgilendirme mesajında, hastalığın tespit edildiğini ve bölgeye karantina tedbiri uygulanacağını belirtti. Öte yandan bölgelerde de ücretsiz aşılamanın başlatıldığını da öğrenildi.

Muhtar Durmaz: Tüm mahallelere karantina uygulandı

Hastalığın hayvanlarda ne gibi sorunlara sebep olduğunu aktaran Bozköy Muhtarı Hüseyin Durmaz, “ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü muhtarların olduğu sosyal medya grubumuza mesaj attı. Yenikent mahallesinde tespit edildi. Tüm mahallelere karantina uygulandı. Bergama İçerisinde toplam 137 mahalle var. Önceden köy olan 114 mahallemiz var. Hastalık hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmeleri, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

Karantina tedbirlerinin kapsadığı ve önem arz eden mahalleler şu şekilde sıralandı;

Kurfalı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeyrindağ, Sarıdere, Kazıkbağları