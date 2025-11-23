Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazası dört kişinin yaralanmasına neden oldu. İddialara göre, karayolunda ters yönde ilerleyen bir traktör ile karşı istikametten gelen çekicinin çarpışmasıyla gerçekleşen kaza, bölgede büyük bir hareketliliğe yol açtı.

Çarpışmanın detayları ve olay yeri

Kaza, saat 23.40 sularında, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Yeni Garaj Kavşağı civarında vuku buldu. Seyfettin Kızmaz (56) yönetimindeki 45 AFY 719 plakalı traktörün, karayolunda kurallara aykırı olarak ters yönde ilerlemesi, faciaya davetiye çıkardı. Bu esnada, Ömer Demirbaş (21) idaresindeki 71 ACA 405 plakalı çekici ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, olay yerine gelen ilk ihbarlar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi hızla sevk edildi.

Kurtarma operasyonu ve yaralıların durumu

Kaza neticesinde araç sürücüleri Seyfettin Kızmaz ve Ömer Demirbaş ile çekicide yolcu olarak bulunan Erol Uçkan (55) ve Osman Ağar (25) yaralandı.

Özellikle çarpışmanın şiddetiyle araçlar arasında sıkışan traktör sürücüsü Seyfettin Kızmaz, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen dört yaralı, daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.