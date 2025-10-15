Son Mühür- CHP Malatya il kongresi sakin başladı, kaosla sona erdi. Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Malatys Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Miletvekili Bilal Bilici, Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da katıldığı kongrede partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı.



Göçer'in konuşması sonrası ortalık karıştı...



Kongrede söz alan Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşmasında ''Parti şirketi gibi yönetilemez'' sözleriyle Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı hedef alması tansiyonu yükseltti.

Ağbaba ve Yıldız'a destek veren partililerin Abdulvahap Göçer'e tepki göstermesinin ardından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki partililer birbirine girdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ikna çabaları yeterli olmadı.

Salon dışına da taşan kavga görüntülerinin ardından çevik kuvvetin salona çağırıldığı görüldü.

Taraflar arasındaki kavga güçlükle yatıştırılırken kongre yarıda kaldı.