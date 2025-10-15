Son Mühür / Yiğit Uzun – Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine bir ürünü daha ekledi. Çin menşeli peluş anahtarlığın, içerdiği ciddi kimyasal ve fiziksel riskler nedeniyle toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, ürünün piyasada tek bir örneğinin dahi kalmaması için toplatma sürecini başlattı.

Bakanlık Uyardı: Ciddi risk taşıyor

GÜBİS üzerinden yapılan açıklamada, peluş anahtarlığın “boğulma (ağız ve burunun dışarıdan tıkanması), dış solunum yolunun mekanik engellenmesi, kimyasal risk ve yaralanma” tehlikesi oluşturduğu belirtildi. Ürünün özellikle çocuklar açısından ciddi tehlike arz ettiği vurgulandı.

Devam eden denetimler

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğe aykırı veya içeriğinde bulunmaması gereken maddeleri barındıran ürünlerin tespit edilmesi halinde toplatma kararının anında uygulandığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşlara “güvensiz ürün ihbar hattı” üzerinden şüpheli ürünleri bildirme çağrısı yaptı.

Bakanlık kaynakları, her geçen gün yeni markaların da bu listeye eklendiğini, halk sağlığını koruma amacıyla piyasalarda kapsamlı denetimlerin sürdüğünü belirtti.