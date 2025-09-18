Son Mühür - Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların iş-aile dengesini koruması için yeni destekler getiriyoruz. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi ile hem işverenlere hem de çalışan annelere maddi katkı sağlıyoruz.”

Yeni düzenlemeyle birlikte, istihdam edilen her kadın için işverenlere 3 ay süreyle toplam 97.500 TL’ye kadar destek verilecek. Çocuk sahibi kadın çalışanlara ise 6 ay boyunca aylık 10.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL çocuk bakım desteği sağlanacak. Böylece çalışan bir anne için sunulan toplam destek tutarı 157.500 TL’ye ulaşacak.

Önceki uygulamada aylık 7.500 TL olarak verilen çocuk bakım desteği, yeni paketle birlikte 10.000 TL’ye yükseltildi. Destek süresi ise 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca, daha önce mevcut olan yaş sınırı da yeni düzenlemeyle kaldırıldı. Böylece, istihdam edilen her çocuklu kadın bu destekten faydalanabilecek.

Kadın istihdamı sağlanacak

Bakan Işıkhan, Aile Yılı çerçevesinde kadınlara yönelik bu pozitif ayrımcılığın hem aile kurumunu hem de iş gücünü destekleyeceğini vurgulayarak, “Ülkemizin geleceğini korumak için adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.