Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasının ardından yapılan basın açıklamasındaki ifadeler nedeniyle açıldığı bildirildi.

Duruşma sonrası yapılan açıklama gündem oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasına ilişkin davanın ilk duruşmasının ardından Özgür Özel’in basın mensuplarına açıklama yaptığı belirtildi.

Başsavcılık, bu açıklamalarda mahkeme heyetine yönelik ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

“Hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci maddesinin 1, 2, 3-a, 4 ve 5’inci fıkraları kapsamında “hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”