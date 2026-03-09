Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’daki gelişmeler ve Orta Doğu’daki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baden Württemberg eyaletindeki parlamento seçim sonuçlarını değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, İran’daki yönetimi sert sözlerle eleştirerek bölgedeki savaşın sona ermesinin İran rejiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Orta Doğu liderleriyle yoğun temas

Başbakan Merz, hafta sonu boyunca Orta Doğu’daki çeşitli ülke liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Merz, hükümetinin diplomatik temaslarını sürdürdüğünü vurguladı.

Almanya’nın bölgedeki gerilimin azaltılması için uluslararası temaslarını artırdığını söyleyen Merz, bölge ülkeleriyle istişarelerin devam ettiğini dile getirdi.

“İran’ın tehditleri sürüyor”

Merz, İran’ın İsrail ve çevre ülkeler için tehdit oluşturmaya devam ettiğini öne sürdü. Körfez ülkelerine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Merz, bu durumun sivil yapılar ve askeri tesislere yönelik saldırılarla her gün ortaya çıktığını savundu.

Başbakan Merz, İran’daki yönetimi işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Benim açımdan söyleyebileceğim tek şey İran'daki rejim ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk sona erer.”

ABD ve İsrail’in saldırıları sürebilir

Merz, İran yönetiminin politikalarının değişmemesi halinde İsrail ve ABD’nin askeri operasyonlarını sürdürebileceğini ifade etti. Bölgedeki gerilimin İran’ın faaliyetlerinden kaynaklandığını savunan Merz, Devrim Muhafızları’nın da bu süreçte önemli rol oynadığını ileri sürdü.

Alman lider, İran’ın bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu tehdidin sadece Orta Doğu ile sınırlı olmadığını söyledi.

“İran uluslararası terörizmin merkezi”

Merz, İran’ın Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya destek verdiğini öne sürerek Tahran yönetimini uluslararası terörle ilişkilendirdi. İran’ı “uluslararası terörizmin merkezi” olarak nitelendiren Merz, ABD ve İsrail’in bu tehdide karşı kendi yöntemleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Enerji fiyatları konusunda uyarı

Almanya Başbakanı, İran’daki çatışmaların enerji piyasalarına etkisine de değindi. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artıştan endişe duyduklarını belirten Merz, bu durumun Alman ekonomisini de etkileyebileceğini söyledi.

Enerji alanında daha bağımsız bir politika izlemek istediklerini belirten Merz, enerji arzını güçlendirmek ve fiyatları düşürmek için uzun vadeli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

