Son Mühür- Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de tutukluluğunun 200. gününde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eylemlerine hız kesmeden devam ediyor. Parti, 200 günde 60'a ulaşan eylem serisinin bugünkü durağını, seçilmiş bir belediye başkanının tutuklandığı ve yerine kayyum atanan Şişli olarak belirledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı sert konuşmada iktidarı hedef alırken, İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mektup da okundu.

Genel Başkan Özel'den sert meydan okuma: "Yargılamak için bekliyoruz"

Şişli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına anlamlı bir göndermeyle başladı: "100'üncü günde nasıl Saraçhane'deysek yine sembolik bir yerde olalım dedik. Bu adaletsizliklerin merkezi Çağlayan Adliyesi'ne yakın bu meydanda meydan okumaya geldik." diyerek, mücadelelerinin merkezine adaletsizliği koydu.

Özel, sözlerinin başında Nazım Hikmet'in "Utangaç Vatanım" şiirinden dizeler okuyarak, geleceğe dair umut mesajları verdi. Konuşmasının devamında, "Yenemeyeceğini bildiği için tüm gücü ile saldırdığı ama bileğini bükemediği" Ekrem İmamoğlu'na selam gönderen Özel, 200 gündür süren tutukluluğa tepki gösterdi. İktidarın sürekli yalan uydurduğunu iddia eden Özel, yargı sürecine ilişkin net bir tavır sergiledi: "Biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz."

"AK Parti yargı kollarını kurdu" eleştirisi ve FETÖ benzetmesi

CHP Lideri, iktidarın siyaset üretemediğini ve mindere çıkmaktan kaçındığını ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "AKP Yargı Kollarını" kurmakla suçladı. Özellikle Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Başsavcısı'nın, eski Bakan Yardımcısı kimliği nedeniyle aldığı hiçbir kararın Anayasa'ya ve etiğe uygun olmadığını iddia etti. Özel, bu durumun, bir partinin "Yargı Kolları Genel Başkanlığından" farksız olduğunu belirterek, bu zulmün hesabının sorulacağını söyledi.

Özel, konuşmasında FETÖ'nün kumpas süreçlerine sert göndermeler yaptı. "Tuğla gibi iddianame hazırlayan Zekeriya Öz, sıçan gibi kaçtı" sözleriyle Balyoz ve Ergenekon davalarını hatırlatan Özel, masumiyetleri kanıtlanan Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Mehmet Haberal gibi isimlerin bugün Meclis'te başı dik yürüdüğünü vurguladı.

Özel, Erdoğan'ı "kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir korkak" olarak nitelendirerek, geçmişte kendisine yapılmayanların 30 yıl sonra rakibine yapılmasını eleştirdi.

İmamoğlu'ndan Silivri'den mektup: "Bizden korkuyorlar, çünkü milletten korkuyorlar"

Mitingde, Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi'nden gönderdiği duygusal mektup, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu. İmamoğlu, "200 gündür sizlerden uzaktayım. Çarşıda, pazarda sizlerle karşılaşmayı, sohbet etmeyi özlüyorum. Sizleri dinlemeyi özlüyorum," sözleriyle başladı.

Tutukluluğunun tamamen siyasi bir dava olduğunu belirten İmamoğlu, iktidarı hedef aldı: "Bizler yargılanmıyoruz. Bizi siyasi amaçlarına ulaşmak için, yargılamadan cezalandırıyorlar. Bizden korkuyorlar, çünkü milletten korkuyorlar. Her derdin çaresi vardır ama, içine millet korkusu düşenler çaresizdir, zavallıdır."

İmamoğlu, mektubunda halka olan inancını dile getirerek, "Bu sistemi değiştireceğiz" sözü verdi. Tek bir şahsa göre dizayn edilmiş, adaletsizlik ve yoksulluk üreten bu düzeni değiştireceklerini belirten İmamoğlu, "86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız" ve "Her şey çok güzel olacak" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Özel'den Boykot kararı: "Takdir gençlerin"

Özgür Özel, konuşmasının sonunda, Saraçhane mitingini görmezden gelen medya kuruluşlarına ve sonrasında başlattıkları boykot listelerine değindi. Boykot listesinden çıkarılan EspressoLab kahve zinciri ile ilgili de açıklama yapan Özel, şirketin cirosunun ciddi oranda düştüğünü, kampüslerdeki fiyatları indirdiğini ve kazancının bir kısmını zarar gören öğrencilere burs olarak aktarma sözü verdiğini belirtti. Özel, bu gelişme üzerine CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardıklarını duyurarak, "Takdir gençlerin" dedi.