CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kastamonu İl Başkanlığı 39. İl Kongresi'ne katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde iddianame ve yaşanan süreç vardı.

"Sabrımız tükendi artık!"

İstanbul Büyükşehir iddianamesini de beklediklerinin altını çizen Özel, "Dünkü iddianameyi gördük ki 570 sayfa iddianame beklediğimiz gibi tel tel dökülüyor. İçinde kanıt değil, içeri alınıp konmuş, ‘şuna imza atarsan çıkartırım' diyerek itirafçı adı altında iftiracı yapılmışların ifadeleri dışında hiçbir şey yok. Kanıt yok, ispat yok, ‘rüşvet' diyor, alan, veren yok. Sadece oraya attırılmış yalanlar, gizli tanık diye, x,y,x,9 bilmem ne diye numara verdiği kendi gizli tanıklarının iftiraları var. İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz diyorum, sabrımız tükendi artık, sabırla bekliyoruz." dedi.

Ömer Çelik açıklaması!

TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısındaki konuşmasıyla ilgili de konuşan Özel, "O iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz. Ben bu lafı söyleyince AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, o kadar atik bir arkadaş ki hemen cevap vermiş. Ben bunu bugün demiyorum, 3 aydır söylüyorum. O iddianameyi yargılanmak için değil, bu iftiraları yargılamak için bekliyoruz, bu iftiracıları yargılamak için, bu iftiralardan hesap sormak için bekliyoruz. Biz ne demokrasi dışı bir yerlerden medet umarız ne Amerika'ya gider Trump'tan medet umarız, sadece ve sadece milletimize güveniriz" diyen Özel, "Mecliste bugün bir kağıt imzaladık. Oraya bıraktım, diyoruz ki ‘Türkiye nadir toprak elementlerini sadece ve sadece kendi çıkartmalı, kendi işlemeli, bunların yabancı ülkelere ihracı yasak olmalı." dedi.