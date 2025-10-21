ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin yakın zamanda gerçekleşmeyeceği bildirildi. ABD basınında yer alan ve adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılan son telefon görüşmesi, Moskova’nın Trump’ın öne sürdüğü “barış stratejisine” tam olarak bağlı kalmak istemediğini gösterdi.

Washington: “Yeni bir görüşme planı yok”

Beyaz Saray’dan ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli görülmedi. Başkan Trump’ın da yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır.”

Açıklama, Budapeşte’de yapılması beklenen Trump–Putin zirvesine dair beklentileri şimdilik sonlandırdı.

Kremlin: “Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ertelendiğine dair iddialara yanıt verdi. Peskov, toplantı için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu süreç zaman alabilir, bu nedenle baştan itibaren kesin bir tarih belirlenmemişti.”

Peskov ayrıca, iki liderin aynı uçakla Budapeşte’ye seyahat edeceği yönündeki haberleri “fantastik bir senaryo” olarak değerlendirdi.

Trump ve Putin son olarak Alaska’da görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentindeki hava üssünde bir araya gelmişti.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi olmuştu.

Ancak hem Amerikan hem de Rus kaynaklar, toplantıda iki lider arasında ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığını aktarmıştı.