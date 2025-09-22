Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'na destek mitinglerinde çıkan arbede nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP'nin görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakim karşısına çıktı.

Çağlayan Adliyesi'nde Özgür Çelik'e destek veren CHP lideri Özgür Özel, Cumnur İttifakı ortakları arasında yaşanan ''Türkiye-Rusya-Çin İttifakı'' önerisini de değerlendirdi.

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''''Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun'' sözleriyle değerlendirdiği önerinin Devlet Bahçeli'den geldiğine dikkat çeken Özgür Özel,

''Halk arasında buna başka bir şey söylüyorlar da, ben bunu nasıl ifade edeyim? Safa yatmış diyeyim, safa yatmış!'' sözleriyle değerlendirdi.

Devlet Bey bu yanıttan memnun olmaz...



Bir insan ittifak ortağının Türkiye'de en çok konuşulan konu haline gelen bir açıklamasını nasıl bilmez diye soran Özgür Özel

''Türkiye sonuçta NATO'nun bir üyesi. Türkiye sonuçta AB'ye tam üyelikle meşgul bir ülke. Bahçeli diyor ki, ''Biz bu taraftan kopalım, Rusya ve Çin'le ittifak kuralım''.

Bütün Türkiye bunu konuşuyor ama Erdoğan bunu takip edemiyor öyle mi? Burada sadece safa yatmış, çünkü o soruya vereceği cevap iki taraftan bir tanesine kaybettirecek.

Erdoğan civa gibi oradan oraya dönerek ve bunu duymadığını söyleyerek safa yatmış. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Ama bana göre Devlet Bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır diye düşünüyorum. Ben olsam memnun olmazdım.'' açıklamasında bulundu.