Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı başlatılan direniş dalgası, İstanbul’un 39. ilçesi olan Ataşehir’de zirve yaptı. Mart 2025’ten bu yana devam eden "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarının Türkiye genelindeki 90. durağında, dondurucu soğuğa ve kar yağışına rağmen binlerce vatandaş Mozaik Çarşı önündeki miting alanını hıncahınç doldurdu. Adalet talebinin yükseldiği meydanda, CHP lideri Özgür Özel iktidara sert mesajlar gönderirken, Silivri’den gelen Ekrem İmamoğlu mesajı duygusal anlara sahne oldu.

Özgür Özel: "Cumhurbaşkanı adayımız Silivri’de ama morali zirvede"

Mitingde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir’deki kararlı kalabalığa teşekkür ederek konuşmasına başladı. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk sürecine değinen Özel, "Sizin Cumhurbaşkanı adayınız bugün fiziksel olarak Silivri’dedir ancak morali yedi kat göğün tepesindedir. Onu dört duvar arasına hapseden darbeci zihniyet ise sarayların içinde yerin yedi kat dibine batmış durumdadır" ifadelerini kullandı. Bu sürecin bir mızıkçılık siyaseti olduğunu savunan Özel, iktidarın kaybettiği seçimlerin faturasını hukuk darbesiyle halka kesmeye çalıştığını dile getirdi.

19 Mart’ta büyük eylem hazırlığı: Mücadele bölgelere yayılıyor

İstanbul’daki ilçe bazlı mitinglerin Ataşehir ile tamamlandığını ancak mücadelenin yeni bir faza geçtiğini duyuran Özgür Özel, takvimi netleştirdi. Önümüzdeki günlerde İstanbul’un üç bölgesinde devasa bölge mitingleri yapılacağını açıklayan CHP lideri, 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan geceyi "Büyük Zulmün Yıl Dönümü" olarak adlandırdı. O gece tüm Türkiye’nin ayakta olacağını belirten Özel, "Biz buraya sadece bir miting yapmaya gelmedik; biz buraya açık bir haksızlığa karşı direnç göstermeye, eylem yapmaya ve bu hukuksuzluğa itiraz etmeye geldik" dedi.

"Köprüleri sattırmayacağız"

Konuşmasında ekonomi ve özelleştirme politikalarına da geniş yer ayıran Özel, köprü ve otoyolların satışına dair planları sert bir dille eleştirdi. Geçmiş dönemlerin mirası olan stratejik varlıkların değerinin çok altında elden çıkarılmak istendiğini savunan Özel, "Vaktiyle 'şu rakamın altına satmak vatana ihanettir' diyenler, bugün o rakamın yarısına razı oluyor. Beş yıllık geliri karşılığında 25 yıllık geleceğimizi ipotek altına alıyorlar. Seçim ekonomisi uğruna altın yumurtlayan tavuğu kesmenize, İstanbul örgütümüzle birlikte geçit vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ben devri bitecek, biz dönemi başlayacak"

Mitingin en dikkat çekici anlarından biri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajı okuması oldu. İmamoğlu, mesajında Ramazan ayının maneviyatına vurgu yaparak eşitlik ve kardeşlik çağrısında bulundu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibine teşekkürlerini ileten İmamoğlu, ilçeye kazandırılan kreşlerden metro hattına kadar pek çok hizmetin devam edeceğini belirtti. "Korkunun ecele faydası yok" diyen İmamoğlu, önümüzdeki seçimleri kazanacağının bilinmesinin bu baskıların asıl sebebi olduğunu vurguladı.

"19 Mart darbesinin ekonomik bedeli 250 milyar dolar"

İmamoğlu’nun mesajında yer alan ekonomik veriler de meydandaki yankıyı artırdı. Tutuklanma süreciyle başlayan siyasi istikrarsızlığın Türkiye ekonomisine maliyetinin 250 milyar doları aştığını ifade eden İBB Başkanı, halkın her geçen gün daha da yoksullaştığını belirtti. Mesajını "Bu ülkede insan olmaktan daha büyük bir mevki olmayacak. Devletin tüm kapıları adalete açılacak. Bolluğu ve bereketi kardeşçe paylaşacağımız günler yakındır" sözleriyle tamamlayan İmamoğlu, mektubunu "Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı" imzasıyla bitirdi.