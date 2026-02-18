Son Mühür/Beste Temel- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Türkmen ile siyasetin sıcak gündemine dair özel bir röportaj gerçekleştirdi. Türkmen, 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamalarından gençlerin yaşadığı ekonomik darboğaza kadar pek çok konuda çarpıcı mesajlar verdi.

"Baskı ve korkuyla gençliği yönetemezsiniz"

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Türkmen, 81 ilde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasının temel nedeninin gençlik üzerindeki sistematik baskılar olduğunu vurguladı. Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve Adalar Gençlik Kolları Başkanı’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen cezaları eleştiren Türkmen, bu durumun kişisel değil, tüm gençliğe yönelik bir sindirme politikası olduğunu ifade etti. Türkmen, "İktidar, 'paylaşım yapmayın' diyerek bizi korkuyla yönetmek istiyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz; sokaklarda, alanlarda ve meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

İktidara "adalet" ve "çifte standart" eleştirisi

Röportajda toplumsal adaletsizliğe dikkat çeken Türkmen, emniyet güçlerinin gösteri ve yürüyüş haklarındaki uygulamalarını "çifte standart" olarak nitelendirdi. İstanbul’da yapılması planlanan basın açıklamalarına izin verilmemesini eleştiren Türkmen, "Neden Bilal Erdoğan Galata’da yürüyüş yaparken izin veriliyor da bizim il başkanımız bir açıklama yaparken engelleniyor? Artık bu adaletsizliğin sonu geldi" ifadelerini kullandı. Türkmen, sokaktaki vatandaşın, esnafın ve emeklinin en büyük sorununun adaletsizlik ve geçim sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

"Üniversite öğrencisine 133 TL reva görülüyor"

Ekonomik krizin en ağır faturasını gençlerin ve emeklilerin ödediğini belirten Okan Türkmen, üniversite öğrencilerinin yaşadığı maddi imkansızlıklara değindi. Seçmenin neden CHP’yi tercih etmesi gerektiği sorusuna, "İnsanlar artık pazar poşetlerini dolduramıyor. Gençler bir kahve dahi içemiyor. Üniversite öğrencisine günlük 133 TL'yi reva gören bir düzen var. Öğrencinin, emeklinin ve çalışanın sorunu ortak; çözüm ise Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözleriyle yanıt verdi.

Genel Başkan Özgür Özel’in gençlik vizyonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sahadaki yoğun temposuna ve gençlere verdiği desteğe de değinen Türkmen, partinin gençleşme vizyonunu öne çıkardı. Genel Başkanın her fırsatta gençlerin önünü açtığını belirten Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı, tüm gençleri bu değişim sürecine destek vermeye ve Özgür Özel gibi gece gündüz çalışmaya davet etti. Halkın iktidarını kurmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini kararlılıkla yineledi.

"Ümidinizi yitirmeyin, ilk sandıkta hesap soracağız"

Röportajın sonunda Türkiye’deki tüm gençlere seslenen Okan Türkmen, karamsarlığa yer olmadığını belirtti. Gençlerin geleceğe dair umutlarını taze tutmaları gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Bu devran dönecek, bu düzen değişecek. Az kaldı. İlk gelen sandıkta, demokratik yollarla bu düzenin hesabını soracağız ve ülkemizi yeniden fabrika ayarlarına döndüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.