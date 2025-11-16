Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Lefkoşa’ya geldi.

Gün boyu çeşitli temaslarda bulundu

CHP Lideri Özel, ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene, ardından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen Resmi Geçit Töreni’ne katılım gösterdi. Gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan Özel, daha sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona da katıldı. Resepsiyonda davetlilerle bir araya gelen Özel, etkinlikte katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.