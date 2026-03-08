Son Mühür- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pazar günü İran’a karşı ilk misilleme operasyonunu düzenleyerek bir tuz arıtma tesisini hedef aldı. Yetkililer, BAE’nin uzun süredir İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına yanıt vermeyi planladığını belirtti.

Tuz arıtma tesisi hedef alındı

Jerusalem Post’a konuşan konuyla ilgili bir kaynak, saldırının deniz suyundan veya tuzlu yeraltı suyundan içme suyu üretmek amacıyla kullanılan bir tesis üzerinde gerçekleştirildiğini aktardı. İsrail merkezli Ynet sitesi, BAE’nin operasyonunun Körfez’de başka bir ülkeyi doğrudan İran’a karşı askeri hamleye dahil ederek çatışmayı tırmandırabileceğine dikkat çekti.

Körfez ülkeleri tetikte

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin başlattığı operasyonların ardından Abu Dabi ve diğer Körfez ülkeleri, İran’ın olası saldırılarına karşı stratejilerini değerlendiriyordu. Geçtiğimiz hafta Fujairah kentinde, BAE’nin hava savunma sistemleri bir İHA’yı etkisiz hâle getirmiş ve enkazdan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

BAE, saldırılarda ölü sayısını açıkladı

BAE Savunma Bakanlığı, İran saldırılarında ölü sayısının dört kişi olduğunu duyurdu. Bakanlık, İran’ın 16 füzesi önlenirken 17.’sinin denize düştüğünü, 117 İHA’nın çoğunun engellendiğini, ancak dördünün BAE topraklarına indiğini açıkladı.

Ekonomik önlemler masada

Wall Street Journal’ın haberine göre, BAE hükümeti, İran’a ait milyarlarca dolarlık varlığı dondurmayı planlıyor. Bu hamle, İran’ın küresel ekonomi ile bağlantısını ciddi şekilde etkileyebilir.