Son Mühür- Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için farklı mahkemelerde dava açtı. Açılan davalar, 15 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

İlk duruşmalar ve ara kararlar

Mahkeme, 17 Nisan’da ilk duruşmayı yaptı. Duruşmaya CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan ile Mehmet Can Keysan ve davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Hakim, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’ndan 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın, ayrıca YSK’ya yapılan başvurular ile iptal kararlarının istenmesine karar verdi.

26 Mayıs’ta görülen ikinci celsede ise, CHP Genel Merkezi’nden 4-5 Kasım 2023’te yürürlükte olan tüzüğün gönderilmesi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından kurultaya ilişkin yürütülen soruşturmadaki son durumun bildirilmesi talep edildi.

Ceza davasına dönüşen soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran’da soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 isim hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Üçüncü ve dördüncü celseler

30 Haziran’daki üçüncü duruşmada, ceza davası dosyasının mahkemeye ulaştığı bildirildi. Davacı avukatı Üregen, divan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız davranmadığını ileri sürerek kurultayın geçersiz olduğunu savundu. CHP adına söz alan avukat Çağlayan ise mahkemelerin parti kongre seçimlerini inceleme yetkisi bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, ceza dosyasında görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunu bekleme kararı aldı. 8 Eylül’de yapılması planlanan celse, CHP’nin kuruluş etkinlikleri gerekçesiyle 15 Eylül’e ertelenmişti.

İstanbul’daki gelişmeler

Bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin iddianame hazırladı. Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 isim hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan dava açıldı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmişti.

Ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan il kongresinde seçilen il başkanı ve yönetim organlarının görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi.

Dosyaların birleştirilmesi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’daki hukuk ve ceza davalarının dosyalarının da gönderilmesini istedi. Böylece kurultay iptali davasına yeni belgeler eklendi.

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görüldü ve davanın ertelenmesine karar verildi. Duruşma 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a ertelendi.