Son Mühür- CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları, duruşmayı parti genel merkezinden takip ediyor.

Parti içindeki tüm gözler, mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Duruşmada öne çıkan gelişmeler ise şöyle:

Savaş’ın Avukatı Özel ve Kurmaylarının tedbiren görevden alınmasını talep etti

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin dava sonuçlanana kadar tedbiren atanmasını istedi. Üregen, ayrıca Özgür Özel ve ekibinin kurultay sonrası aldığı tüm kararların yok hükmünde sayılmasını talep etti.

Üregen’in talepleri özetle şöyle:

Kamu düzeninin korunması amacıyla, mutlak butlanla sakatlanmış kurultay nedeniyle Özgür Özel ve MKYK, PM ile YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması,

Kurultay sonrası Özel ve ekibi tarafından alınan tüm kararların geçersiz sayılması.

Duruşmada gergin anlar

Avukat Üregen’in beyanında, kurultayın “suç organizasyonu” kapsamında gerçekleştirildiği yönündeki ifadeleri, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in tepkisine neden oldu. Üregen, savunmasında şunları söyledi:

“YSK’nın kararı, asliye hukuk mahkemesinin görevsiz olduğu iddiasını ortadan kaldırmıştır. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 kurultayı kamu düzenine aykırı olup mutlak butlanla hükümsüzdür. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in koordinasyonunda birden fazla kişi tarafından Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olarak oylamaya müdahale edilmiş, kurultay iradesi ortadan kaldırılmıştır. Divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Bu organize suç kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı birçok partili hakkında soruşturma başlatmıştır. Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke işlemleri sürmektedir.”