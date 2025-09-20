CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı seçiminde Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in desteklediği liste kazanırken, eski ilçe başkanı ve meclis üyesi olan Ahmet Cemil Balyeli’nin desteklediği liste kaybetti.

287 delegenin oy kullandığı seçimde Balyeli’nin yanı sıra eski belediye başkanı Rıdvan Karakayalı ve eski başkan yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altınöz'ün de destek verdiği eski gençlik kolları başkanı Ozan Yalçın, mevcut ilçe başkanı Ahmet Yılmaz karşısında tarihi fark yedi. Yalçın’ın listesinde il delegesi olarak liste başı yazılan Ahmet Cemil Balyeli’nin eşi Özlem Balyeli de seçilemedi. Eski ilçe başkanlarından Mehmet Ayçil ise il delegesi seçildi.

Seçim sonuçları Kemalpaşa’da belediye başkanı Mehmet Türkmen’in zaferi olarak gösterilirken ilçe tarihinde bu güne kadar bu kadar farklı kazanılan seçim olmadığı belirtildi.

Balyeli için hezimet oldu

185 oy farkı, iddialı olan eski ilçe başkanı ve meclis üyesi Balyeli’nin hezimete uğraması olarak değerlendirildi. Daha önceki seçimi Balyeli’ye 4 oyla kaybeden eski ilçe başkalarından Mehmet Ayçil’in il delegesi listesinde yer alarak, kaybettiği seçimin de rövanşını aldığı yorumları ortaya çıktı.