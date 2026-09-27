Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun altyapılardaki lokomotifi olan Altınordu, yetiştirici kimliği ve altyapısıyla dikkat çekiyor. İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. Yatırımlarını ve desteklerini sadece altyapılarda sürdüren İzmir temsilcisi, Süper Lig takımlarına ve milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor.

Altınordu’dan Beşiktaş’a

Altınordu, son olarak kendi öz kaynak sisteminden yetiştirdiği 13 yaşındaki Tuna Yılmaz’ı Beşiktaş’a transfer etti. Üstün performansıyla dikkat çeken Altınordu’nun oyuncusu yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.

“Serdar Topraktepe gibi futbol adamını bulmak çok zor”

Serdar Toraktepe’nin duruşunu ve kulübe olan bağlılığını beğendiğini belirten, Altınordu’da Beşiktaş’a transfer olan Tuna Yılmaz için Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Serpil Hamdi Tüzün hocamız benim çok değer verdiğim bir büyük futbol adamıdır. Ondan çok şeyler öğrendim. Ona olan bağlılığım ve şefkatim nedeniyle Beşiktaş’a iyi bir oyuncu vermek için fırsat kolluyordum. Serdar Topraktepe’nin duruşunu ve kulübüne olan bağlılığını çok beğeniyorum. Beşiktaş’ın has evladı... Üç büyüklerde birçok futbolcu oynar ama artık Serdar Topraktepe gibi kulübü ile özdeşleşmiş futbol adamı bulmak zordur” diye konuştu.

“Beşiktaş ve Altınordu için hayırlısı olsun”

Tuna Yılmaz transferinin her iki kulübe de hayırlı olacağını söyleyen Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “13 yaşındaki Tuna Yılmaz doğal yetenekli bir sporcu. Komple bir sporcu... Allah onu spor yapmak için yaratmış. Yolu açık olsun. Ülkemizin medarıiftiharı olsun. Tuna’yı Serdar hocamıza ‘Eti senin, kemiği benim’ misali teslim ediyoruz. Bu vesileyle Serpil Hamdi Tüzün hocamızı çok büyük bir saygı ve sevgiyle yâd ediyorum. Önce vatanımız için, sonra Tuna ve Yılmaz ailesi için, sonra da Beşiktaş ve Altınordu için hayırlı olsun." dedi. Tuna Yılmaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz ve Altınordu’muzu gururla temsil edeceğini biliyoruz. Yolun açık olsun Tuna” ifadelerini kullandı.