Son Mühür/ Beste Temel- Sokaklar yeniden pati sesleriyle neşelenecek. Konak Belediyesi’nin her yıl sabırsızlıkla beklenen renkli buluşması Patilerin Festivali, bu yıl 7’nci kez kent sakinlerine kapılarını açıyor.

Cumartesi günü saatler 11.00’i gösterdiğinde Dominik Caddesi cıvıl cıvıl bir şölene ev sahipliği yapacak. Gün boyu temposu bir an olsun düşmeyecek etkinlik, can dostları ile hayvanseverleri aynı caddede buluşturacak. Slogan net ve kararlı: "Satın Alma, Sahiplen."

Sahne can dostların: Podyumda iki eğlenceli yarışma

Festivalin simgesi haline gelen yarışmalar bu yıl da eğlenceyi zirveye taşıyacak. Podyum yine hareketli. "Sahibine En Çok Benzeyen" ve "En Şık" kategorilerinde yarışacak evcil hayvanlar, sahipleriyle birlikte jüri karşısına çıkacak. Tatlı bir rekabet yaşanacak.

Caddede ritim de hiç eksilmeyecek. DJ Uncle-C performansı, Odak Band konseri ve Hakan Hepcan’ın sahnesiyle müzik caddenin her köşesine yayılacak. Küçükler de unutulmadı tabii. Çocuklar Selin ve Burcu ile Zumba Kids adımlarıyla coşarken, yetişkinler Pelin rehberliğinde Zumba yaparak haftanın tüm stresini atacak.

Sıcak bir yuva bekleyen patiler

Bütün bu eğlencenin merkezinde aslında çok hayati bir amaç yatıyor. Festival, barınaklardaki can dostlara sıcak bir kucak açmayı hedefliyor.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi ile Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sevimli sakinleri de alanda yerini alacak. Ömürlük yuvalarını arayan bu patiler, kendilerini sevecek yeni ailelerini bekleyecek. Satın almak yerine bir canın hayatını değiştirmek isteyenler için Dominik Caddesi tam adresi olacak.