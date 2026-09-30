İnternet ve sosyal medya platformlarında hedef aldıkları vatandaşları dolandırmak için kullanan şebekeye yönelik dev bir operasyon düzenlendi.

Sosyal medyadaki sahte ilanlarla hedef aldılar

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma, dijital mecralardaki sahte ilan tuzaklarını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin internet ve sanal medya hesapları üzerinden uygun fiyatlı araç kiralama, evde ek iş fırsatı, cep telefonu, oto yedek parçası ile tarım ve hayvancılık ekipmanları satışı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

MASAK raporu vurgunun boyutunu ortaya çıkardı

Soruşturma genişleyince Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelemeye alındı.

Uzmanların ham veriler üzerinde yaptığı detaylı hesap analizlerinde, şebeke üyelerinin banka hesaplarında toplam 700 milyon liralık devasa bir para trafiği bulunduğu belirlendi.

İzmir dahil 10 ilde eş zamanlı baskın

Toplanan deliller ve tespit edilen adreslerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Mardin merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir ve diğer illerdeki baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör ile dolandırıcılık çarkında kullanıldığı değerlendirilen 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı bulundu.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.