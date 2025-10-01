Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde İzmir Milletvekilliği gibi önemli görevlerde bulunan Tacettin Bayır ve Musa Çam, kooperatif yolsuzluğu nedeniyle cezaevinde bulunan Şenol Aslanoğlu’nun yeniden il başkanlığı adaylığını değerlendirerek, CHP Genel Merkezi’ne eleştiriler yöneltti.

Musa Çam: Partimize büyük bir saldırı olduğu önemli bir gerçek

İktidar tarafından CHP’ye ciddi bir saldırı olduğunu kaydeden CHP’li Musa Çam “İl kongremiz 17 Ekim’de gerçekleşecek AK Parti iktidarı Mart ayından beri seçilmiş belediye başkanlarımıza partimize karşı özel bir politika izleyerek, belediye başkanlarımızın tutuklanması ve partimiz hakkında da işlem yapılmasıyla ilgili bir takım tezgahlar ve oyunlar içerisinde.

Partimize büyük bir saldırı olduğu önemli bir gerçek. Böyle bir saldırı altında Ekrem İmamoğlu ve 17 Belediye başkanımız ve İzmir’de de il başkanımız ve önceki dönem belediye başkanımızın tutuklulukları devam ediyor. Bizler tutuklu olan partililerimizi gerek Silivri’de, gerek Buca’da, gerekte Şakran’da ziyaretlerde bulunarak, onlarla dayanışmamızı ve onlara sahip çıkmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Vefa önemlidir ancak zamanlama daha önemlidir”

Son olarak, CHP Genel Merkezi’nin söz konusu kararını eleştiren Çam, “Yaklaşan il kongresiyle ilgili sayın Genel Başkanımızın Şenol Aslanoğlu’nu tek aday olarak işaret etmesi bir vefa örneği gibi görülebilir. AK Parti saldırılarına karşı il başkanımıza sahip çıkıyoruz. Onun yanındayız gibi görülebilir. Ancak, kongre öncesi böyle bir talimat şık olmamıştır.

Her şeyin bir usulü, bir adabı ve bir geleneği vardır. Bu gelenek ve kurallar ne yazık ki ihlal edilmektedir. Rahmetli Baykal döneminde de bu tip direktifler Cumhuriyet’i kurmuş çok partili demokrasiyi getirmiş 102 yıllık partimize çok yakışmamaktadır. Bizler bir süredir mahallelerde delege seçimleri ve ilçe kongreleri derken tek aday tarifi partimizin geleneklerine ve göreneklerine, tarihine denk düşmemiştir.

Vefa duygusu her zaman çok kıymetlidir ve yapılmalıdır. Ancak konjonktür ve zamanlama çok önemlidir. Bizler 13 Ekim’de İzmir Adliyesi’nde tutuklu arkadaşlarımızın yanında olacağız ve özgürlüklerine kavuşmalarına için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Tacettin Bayır: Parti içi demokrasi askıya alındı.

İl başkanı olarak Şenol Aslanoğlu’nun atanma kararının yavaş yavaş CHP’yi ‘Küçük olsun benim olsun’ mantığına götürdüğünü savunan ve parti içi demokrasinin askıya alındığını savunan CHP’li Tacettin Bayır ise “Yavaş yavaş parti küçük olsun mantığına doğru gidiyor. Parti içi demokrasi askıya alındı. Son vekilleri genel merkez atadı işi artık ilçe kongrelerine kadar götürüyor.

O zaman neden delege yapıyorlar? Oldu olacak kurultay delegelerini de kendi göndersin sonra demokrasi densin bunun adına. Şenol Aslanoğlu vefaya saygı duyuyorum ancak yöntem bu olmamalı bir kişiye gösterilen vefayı İzmir’deki 200 üyeye göndermiyorlar. Hiçbir şekilde fikir alınmıyor bu yanlış ve birilerinin bu yanlışın birilerini söylemesi lazım.

İstanbul’da durum farklı ancak bu yapılanlar parti içi demokrasiye ters. Baykal küçük olsun benim olsun diyerek 17 yıl partiyi büyütemedi. Partiyi küçültmek doğru değil. Bunları yaparsak birinci parti olmayı kaybederiz. Biz İzmir’de gerilemeye başlık kimse bunun farkında değil. Bu kentte ciddi bir yönetim boşluğu var ve bu boşluğu AK Parti dolduruyor.” diye konuştu.