Son Mühür/ Beste Temel- 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, İzmir’in yaşlanan nüfus yapısını ve ileri yaştaki bireylere sunulan hizmetlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusun yaklaşık yüzde 13.3’ünü, yani 600 bin civarındaki yurttaşı kapsayan 65 yaş ve üzeri grubun yaşam kalitesini artırmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel önceliklerinden biri haline geldi. Büyükşehir, bu kapsamda hayata geçirdiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ve Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile ileri yaş grubunun sosyal ve kültürel yaşamına aktif destek sağlıyor.

Sosyal yaşamın merkezi: Kurslar ve atölyeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında hazırladığı “İzmir İleri Yaş Eylem Planı” doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ileri yaşlı bireylerin sadece sağlık ve bakım değil, aynı zamanda eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarına da odaklanıyor. Bu planın en somut çıktılarından olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, üyelerine resim, çini, spor, satranç ve drama gibi çok çeşitli alanlarda kurslar sunarak üretkenliği ve ruhsal gelişimi destekliyor. Merkeze kayıtlı binin üzerinde üye, bu atölyeler sayesinde kendilerini izole etmek yerine, konforlu ve huzurlu bir sosyal çevrede aktif bir yaşam sürdürme fırsatı yakalıyor. Merkez, ileri yaş grubunu bir araya getirerek yalnızlık hissini azaltmayı ve yeni beceriler kazanmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kapasite artışı hedefi ve kronik hastalıklarla mücadele

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Ferhat Yıldız, yaşlı nüfusun oransal olarak yükselişine ve beraberinde artan kronik hastalıklar ile engellilik durumlarına dikkat çekti. Dr. Yıldız, “İleri Yaş Eylem Planı kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizin bünyesinde Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi de bulunuyor. Binden fazla kayıtlı üyemize düzenlediğimiz bu kültürel ve sosyal etkinlikler, ileri yaş grubunun sosyal hayata katılımını ciddi oranda artırıyor. Büyükşehir olarak, bu tip merkezlerimizin kapasitesini artırmayı ve daha fazla ileri yaşlı bireye ulaşmayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Üyelerden teşekkür: "Yaşamımızı canlı tutuyor"

Merkezin üyeleri ise sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür imkanların yaşamlarına kattığı değeri vurguladı. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyesi Mehmet Özkaya, "Burada müzik, drama ve satranç gibi etkinliklerle sürekli bir hareket ve aktivite içindeyiz. Bu sayede zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Buradaki anılarımız, biyolojik yaşımız kaç olursa olsun yaşamımızı canlı tutuyor. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız" dedi.

Bir diğer üye Rüya Ertener ise, "Burada sosyalleşiyor ve çok güzel günler geçiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz," derken; Mehmet Kaya da merkezin kültürel katkısına değindi: "Türk el sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş çinici sanatı konusunda bile hocamız tarafından destekleniyoruz. Bize bu imkanı tanıdığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz."