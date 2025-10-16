Son Mühür / Alper Temiz - Kongre öncesine kadar İzmir örgütünde beklenti, Şenol Aslanoğlu’nun tek aday olarak sandığa gideceği yönündeydi. Ancak bu beklenti, kongreye saatler kala önemli bir kırılmayla yerini sürprize bıraktı. Şenol Aslanoğlu, eski İl Başkanı Deniz Yücel’in milletvekili adaylığı nedeniyle CHP MYK kararıyla atandığı görevdeydi. Kongre öncesi bu adaylık senaryosu uzun süre değişmeyeceği düşünülüyordu.

Çağatay Güç genel merkez adayı olarak devreye girdi

Genel Merkez, İl Kongresi’nden 24 saat önce stratejik bir karar alarak, Şenol Aslanoğlu’nun yerine Çağatay Güç’ü İzmir il başkanlığı adaylığı için öne çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdüren Çağatay Güç, bu karar doğrultusunda memuriyetten istifa ederek adaylık sürecine adım attı. Bu beklenmedik hamle, parti tabanında “aday dayatması” yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Delegelerden sert tepki: “Ambargo”, “dayatma”

İl delegeleri, bu ani aday değişikliğine tepki gösteriyor; değişikliğin örgüt içi demokratik süreçleri hiçe saydığını savunan delegeler, bu durumu “ambargo” olarak tanımladı.

Bazı delegeler, bu tercihi “Deniz Yücel’in İzmir İl Başkanlığı’nı az farkla kazanmasını hatırlatarak, Çağatay Güç tercihinin uzun vadeli gruplaşmalara benzer şekilde zemin hazırlayacağı” görüşünü açıkça dile getirdi. “Bizim sesimizi duymadan kararlar alınıyor” diyen bazı delegeler, Şenol Aslanoğlu’nun adaylığına ilişkin beklentilerin planlı şekilde “devre dışı” bırakıldığını öne sürdü.