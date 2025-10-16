Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de, ilçe başkanlıklarının Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile yaptığı toplantıya, yarın gerçekleşecek kongrede muhtemel il başkan adayı olarak açıklanması beklenen Çağatay Güç katıldı.

Çağdaş Kaya ikna ediliyor

Yarın Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan il kongresi öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya ismi CHP İzmir İl Başkanlığı adaylığına açıklanacak olan eski İzBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’te katıldı. Güç’ün Cemil Tugay ve Özgür Özel tarafından desteklendiği öğrenilirken, karşısına aday olarak çıkması beklenen Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya’nın ise adaylık fikrinden vazgeçtiği öne sürüldü.

Kongrede tek aday ve blok liste mi olacak?

İl başkanlığında 14:30’da başlayan toplantının ilerleyen dakikalarda sona ereceği ve 30 ilçe başkanının yarın gerçekleşecek il kongresinde Çağatay Güç’e desteklerini açıklayacakları ve CHP Genel Merkezi’nin talimatı üzerine kongrenin tek aday ve blok liste yöntemiyle yapılabileceği iddia edildi.