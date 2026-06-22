Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından il binasında başlayan nöbet krizi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü ve destekçilerinin dün, gece yarısı binaya girmesiyle son buldu. İki grup arasında arbede yaşanırken, sabah saatlerinde parti binasındaki tahribat ve fotoğraflara yönelik müdahaleler dikkat çekti.

Kapılara masalardan barikat kurulmuş

Görevden alınan Çağatay Güç ve destekçilerinin, yeni yönetimin binaya girmesini engellemek için il başkanlığı kapılarının arkasına masalarla barikat kurduğu görüldü. Ancak dün gece geç saatlerde destekçileriyle birlikte il binasına gelen Utku Gümrükçü, bu engelleri aşarak makam odasına girmeyi başardı. İki grup arasında koridorlarda yaşanan sert arbede, Gümrükçü ekibinin binada kontrolü sağlamasıyla son buldu.

Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı karalandı, Özgür Özel kaldırıldı

Gece yaşanan kargaşanın ve koltuk değişiminin izleri sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Parti binasındaki detaylar, parti içi hizipler arasındaki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

Genel başkanların yer aldığı panoda, dün geceki arbede sırasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının karalandığı görüldü.

Özgür Özel’in girişte bulunan şövale üzerinde duran fotoğrafının ise yerinden kaldırıldığı dikkat çekti.

Görevden alınan Çağatay Güç ve yönetim kurulunun isimlerinin yer aldığı il yönetimi tablosu duvardan tamamen söküldü. Gümrükçü ve ekibinin binaya yerleşmesinin ardından, parti içi muhalefet ile yeni yönetim arasındaki gergin bekleyiş sürüyor.