Son Mühür- İzmir Fırıncılar Odası’nın ev sahipliğinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Cemal Tercan Salonu’nda biraraya gelen fırıncılar birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, EBSO Meclis Üyesi Soner Çelik, İzmir Ticaret Borsası temsilcisi Nihat Sağır ile kentin ileri gelen fırıncıları ve kurumlardaki komitelerde görev yapan temsilciler katıldı.

"Tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz"

“Hep birlikte fırıncı esnafı için daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe yürüyoruz” diyen İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ‘İzmir’de Vilayet, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve halk arasında güzel bir konsensüs oluşturduk. Bu güzel uyum tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Meslek örgütlerindeki tüm sektör temsilcilerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Hep birlikte fırıncı esnafı için daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe yürüyoruz’ dedi.

Maliyet artışları ve esnafın fedakarlığı

Toplantıda fırıncıların karşılaştığı zorlukları değerlendirdiklerini kaydeden Sırtı, ‘Ekmek üretimindeki maliyet artışları ve sürdürülebilir üretim koşulları detaylı şekilde ele alındı. Her kurumdaki temsilcilerimizle ortak önceliğimiz, fırıncı esnafının emeklerinin karşılığını alabileceği adil bir sistemin oluşturulmasıdır.

Fırıncı esnafı toplumun en özverili kesimlerinin başında gelmekte. Bayram, tatil, afet demeden halka hizmetini aksatmamakta. Ailesinden, sosyal hayatından fedakarlıklarda bulunmakta. Tüm bunların yanısıra periyodik olarak artan girdi maliyetlerini ürettiği ekmeğe layıkıyla yansıtamamaktadır.

Tüm bu fedakarlıklara rağmen pek çok ilde medyada veya kamuoyunda fırıncı esnafının olumsuz şekilde eleştirilmeleri bizi fazlasıyla üzüyor.

İzmir’deki birlik ve beraberliğimiz sayesinde esnafımızı mağdur etmiyoruz. Kayıtdışı ile hep birlikte mücadele ediyoruz. İzmir’e şehir dışından ekmek girişini önlüyoruz. Pazarlarda açıkta satılan ekmeklere, kayıtdışı çalışan fırınlara karşı savaş açtık.

"Fırıncı camiasını tek vücut haline getirdik"

Fırıncının emeğinin karşılığını alması için başarılı çalışmalar yapıyoruz. Mülki ve yerel yönetimlerle, en önemlisi toplum ile güzel diyaloglarımız var. Artık ekmeğe zam istediğimiz zaman insanlar saygıyla karşılıyor. Çünkü onlar da görüyor emeklerimizi, fedakarlıklarımızı.

Biz fırıncı camiasını tek vücut haline getirdik. Büyük bir aile haline getirdik. Önceki tüm çekişmelere, büyük küçük fırıncı kavgasına son verdik. Fırıncıyı, derdini, özverisini topluma iyi anlatıyoruz. Allah bu güzel dayanışmamızı bozmasın.’ diye konuştu.