Son Mühür/ Emine Kulak- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’ı iptal etmesi ve Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırmasının ardından CHP’li yerel yönetimlerde hareketli saatler yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "Mutlak Butlan yönetimini tanımıyorum" diyerek istifa etmesi ve yeni parti sinyali vermesinin ardından, Özgür Özel bugün belediye başkanlarıyla acil durum zirvesi gerçekleştiriyor.

Dijital kurultay: Zoom üzerinden kritik zirve

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan ancak siyasi mücadelesini sürdüren Özgür Özel, partisinin yerel yönetim kalesini korumak ve yol haritasını belirlemek amacıyla bugün saat 10.00’da tüm CHP’li belediye başkanlarıyla Zoom üzerinden acil bir toplantı başlattı. Toplantıda, yargı kararının ardından belediyelerde yaşanabilecek olası idari krizler, görevden almalar ve partinin geleceğine yönelik atılacak stratejik adımlar masaya yatırılıyor.

Cemil Tugay istifa etmişti: "Yeni parti kurulursa orada olacağım"



Krizin en sert yansıması İzmir’de yaşandı. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iade edilmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Siyasette kartlar yeniden dağıtılıyor

Ankara'daki hukuki kararın ardından, Özgür Özel liderliğindeki mevcut kurmay kadronun alternatif bir siyasi hat oluşturma ve yeni bir parti kurma formülünü ciddi şekilde masaya yatırdığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın ardından çok sayıda ilçe belediye başkanı ve meclis üyesinin de istifa eğiliminde olduğu, ancak Tugay'ın süreci koordine etmek adına şimdilik bu istifaları durdurduğu belirtiliyor.

Bugün yapılan acil durum toplantısından çıkacak kararlar, ana muhalefetin bölünme aşamasına gelip gelmeyeceğini ve 2027 sonunda yapılması beklenen seçimler öncesinde Türk siyasetinin yeni rotasını belirleyecek. Gözler, dijital zirvenin ardından Özgür Özel'in yapacağı açıklamalara çevrildi.