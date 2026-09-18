İzmir’in Karaburun ilçesindeki Bodrum Koyu, merkeze 2 kilometrelik mesafesi, berrak denizi, uzun sahili, kafeteryası, büfesi, otoparkı ve toplu ulaşım imkânıyla yaz bitmeden denize girmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Denizi berrak, sahili taşlı

Koyun kıyısında küçük çakıl taşları ve taşlık bölümler bulunuyor. Bu nedenle deniz ayakkabısı götürmek rahatlık sağlar. Berrak suyu ise kıyıdaki taşların ve küçük balıkların görülmesine imkan verir.

Deniz bazı bölümlerde kısa mesafede derinleşiyor. Özellikle çocuklarla koya gelenlerin yüzme alanını seçerken buna dikkat etmesi gerekiyor.

Eylülde sahil daha sakin

Yaz sezonunun yoğunluğu geride kalınca Bodrum Koyu da daha sakin bir havaya bürünüyor. Güneşli ve rüzgârın hafif estiği eylül günleri, denize girmek için fırsat sunuyor.

Sabah saatlerinde daha sessiz olan sahil, öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hareketleniyor. Akşamüstünde ise Karaburun kıyıları farklı bir manzaraya dönüşüyor.

Araçlar sahile kadar inmiyor

Karaburun Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre sahil bölümündeki yol taşıt trafiğine kapalı. Araçla gelenler koy çevresindeki otopark alanını kullanıp sahile yürüyerek ulaşıyor.

Bu durum kıyıda araç hareketliliğini azaltırken sahilde yürümek isteyenlere de daha rahat bir alan bırakıyor.

Toplu taşımayla ulaşım seçeneği var

Bodrum Koyu’nun dikkat çeken bir başka yanı ise toplu taşımayla ulaşım imkânının bulunması. Karaburun merkezine gelen ziyaretçiler buradan koy yönündeki yerel ulaşım seçeneklerini değerlendirebilir.

Sefer saatleri dönemlere göre değiştiği için özellikle dönüş yolculuğunun önceden planlanması gerekiyor.

Büfe ve kafeterya bulunuyor

Koyda kafeterya ve büfe hizmeti de yer alıyor. Böylece ziyaretçiler temel yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını sahil çevresinden karşılayabiliyor. İşletmelerin çalışma saatleri ise sezona göre değişiyor.

Otoparkı, ulaşım kolaylığı ve merkeze yakınlığı Bodrum Koyu’nu Karaburun’un daha kolay ulaşılabilen deniz noktalarından biri haline getiriyor.

Bodrum için Muğla yoluna çıkmaya gerek yok

İzmir’de yaşayanların Bodrum Koyu’na ulaşmak için Muğla’ya gitmesi gerekmiyor. Karaburun merkezinden yaklaşık 2 kilometrelik yolculuk, ziyaretçileri aynı adı taşıyan Ege kıyısına çıkarıyor.

Yaz kalabalığının azaldığı eylül günlerinde geriye berrak deniz, uzun sahil ve Karaburun’un sakin kıyı manzarası kalıyor.