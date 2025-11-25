Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’in Uzundere Mahallesi’nde yıllardır devam eden kentsel dönüşüm sürecinde çözüm bekleyen hak sahipleri, artan mağduriyetler nedeniyle siyasi partilerden destek istedi. Platform sözcüsü Eray Uslu, kira desteklerinin günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde artırılması ve sürecin hızlandırılması için İzmir’deki siyasi partilerle görüştüklerini ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nden randevu alamadıklarını açıkladı.

Uslu, özellikle kira desteğinin aylık 12.000 TL’de kalmasının hak sahiplerini zor durumda bıraktığını belirterek, bu rakamın en az 25.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Uzundere sakinleri, çeşitli siyasi partilerle yapılan görüşmelerde destek mesajları aldıklarını ancak CHP’nin kendilerini dinleme konusunda geri durduğunu ifade etti.

“CHP’den beklediğimiz desteği alamadık”

Platform adına konuşan Uslu, CHP’nin yeni İzmir İl Başkanı’ndan günlerdir randevu talep ettiklerini ancak herhangi bir dönüş yapılmadığını söyledi. Uslu, durumu şöyle değerlendirdi:

“Yıllardır çözemediğimiz sorunun merkezinde CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. En azından bir dinleme nezaketi beklerdik. Ama yine kapılar kapalı kaldı. Yeni il başkanının göreve gelmesi bizde umut yaratmıştı ancak bu tutum bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

Hak sahipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bugüne kadar Uzundere dosyasına dair kendileriyle bir araya gelmediğini, çözüm üretmekten uzak durulduğunu savundu.

“Bu konu siyasi değil, barınma hakkıdır”

Uslu, yaşanan mağduriyetin siyasal bir tartışma değil, doğrudan vatandaşın barınma ve yaşam hakkı mücadelesi olduğunu belirterek taleplerini şöyle sıraladı:

Kira desteğinin güncel ekonomik koşullara göre ivedilikle artırılması,

Kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf, planlı ve hızlandırılmış bir takvimle yürütülmesi,

Tüm siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin hak sahiplerini dinlemesi ve çözüm üretmesi.

“Uzundere’de mağduriyeti görmezden gelmeyin”

Mağdurlar, tüm kurumlara ve siyasi partilere çağrıda bulunarak Uzundere’de yaşanan sorunlara kayıtsız kalınmamasını istedi:

“Bizleri duyun, sorunlarımızı görün ve çözümün bir parçası olun.”

Hak sahipleri, sürecin hızla çözüme kavuşturulmaması halinde mağduriyetlerin daha da derinleşeceğini belirterek kamuoyunun desteğini talep etti.

Platform sözcüsü Eray Uslu, destek talep ettikleri tüm siyasi partilerle görüşebildiklerini ancak CHP İzmir İl Örgütü’nün randevu taleplerine yanıt vermediğini belirterek “Herkes bizi dinledi, CHP kapıyı açmadı” diyerek tepki gösterdi.