Son Mühür- CHP'de 15 Eylül'deki kurultay iptal davasını da yakından ilgilendirebilecek haber İstanbul'dan geldi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'de Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in yarıştığı İstanbul il kongresi hakkında iptal kararı aldı.

Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alındığı süreçte, İstanbul'un 196 kurultay delegesinin görevi düşürüldü.

Gürsel Tekin'e jet ihraç...



CHP'den geçtiğimiz yıl istifa ettiğini duyuran ancak partiden istifa etmediği ortaya çıkan Gürsel Tekin'in geçici il başkanı olarak atandığı süreçte, CHP yönetimi jet hızıyla harekete geçerek Tekin'i partiden atmak için tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderme kararı aldığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan olasılığı nedeniyle koltuğuna dönüş ihtimalinin olduğu süreçte CHP İstanbul il kongresine yönelik gelişmelere verilen tepkiler de parti içindeki ayrışmayı gözler önüne serdi.



İzmir'de kimler sessiz kaldı?



Parti içi iktidar savaşında Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldığını gizlemeyen isimlerden Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Rifat Nalbantoğlu ve Rahmi Aşkın Türeli'nin CHP İstanbul il kongresinin iptali ve Gürsel Tekin'in geçici il başkanı olarak atanma kararı karşısında sessiz kalmayı tercih ettiği görüldü.



Kim, ne mesaj verdi?



Yüksel Taşkın,

''Partimizin İl Başkanlığı seçimini iptal ettiren ve Milleti aptal yerine koyan korkakları da onlara alet olan fırsatçıları da çok iyi biliyoruz.

Bu darbeci ve fırsatçıları görünce inanın mücadele azmimiz güçleniyor.

Bu ülkeyi bu zalimlerden kurtaracak yegane aktör CHP'dir.

Birleşe birleşe kazanacağız.

Ednan Arslan,

''Mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız görevinin başındadır.

Atatürk’ün savaş meydanında kurduğu partiyi sen Çağlayan Adliyesi’nde bitiremezsin.

Kötülüğün zirve yaptığı, bizim de mücadele azmimizin zirve yaptığı bir

noktadayız."

Seda Kaya Ösen,

''Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılırken söylediğim gibi;

CHP, Cumhuriyet’in bağımsız kalan son kurumudur.

Bu yüzden:

CHP’ye sahip çıkmak bir demokrasi görevidir.

CHP’ye sahip çıkmak, Mustafa Kemal Atatürk’e borcumuzun diyetidir.''

Ümit Özlale,

CHP iletişim'in ''Baba Ocağı'nda kimse Saray’ın kayyumu olmayı kabul edemez!'' mesajını paylaştı.



Parti Sözcüsü Deniz Yücel,

''İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına ilişkin karar, hukukta yeri olmayan, yok hükmünde bir karardır.

Talimatlı yargınızla, hukuksuz kararlarınızla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmeyi aklınızdan dahi geçirmeyin...

Cumhuriyet Halk Partisi son kaledir. Teslim alınamaz!''

Gökçe Gökçen,

''Teslim olmamızı bekleyenler Cumhuriyet Halk Partisi’nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu unutuyorlar.

Biz gerekirse kendimizi bile feda eder, Cumhuriyet Halk Partisi’ni rejimin sınırları içinde muhalefet eder duruma düşürmeyiz. Kayyum olma pahasına koltuk hırsıyla kendini düşünenlerin değil, her şeyden önce vatanını ve halkını düşünenlerin partisidir burası.

Değişim fikri ve cesareti, teslim olmayı reddeden onurlu insanların hikayesidir. Türkiye’de değişimi tamamlayıncaya kadar da bir adım geri durmayacak, bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Böyle biline.''

Salih Uzun'un,

Özgür Özel'in Halk Tv'deki konuşmasını ve CHP iletişim ofisinin ''Baba Ocağı'nda kimse Saray’ın kayyumu olmayı kabul edemez!'' mesajını paylaştığı görüldü.

Murat Bakan ve Tuncay Özkan, Özgür Özel'in Halk Tv'de soruları yanıtladığı programın linkini paylaşmakla yetindi.