Son Mühür- Apple, Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararın ardından iPhone 12 için yeni bir güncelleme hazırladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu yazılım, AB’nin 27 üye ülkesinde önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Güncelleme, cihazın elektromanyetik radyasyon değerlerini düşürerek Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirecek.

Fransa’da satışlar durdurulmuştu

Hatırlanacağı üzere Fransa, iPhone 12’nin vücut tarafından emilen elektromanyetik radyasyon sınırını aştığını belirterek modelin satışını yasaklamıştı. Ayrıca mevcut cihazların da güncellenerek Avrupa sağlık standartlarına uygun hale getirilmesini istemişti. Apple, bu süreçte Fransa’daki düzenleyicilerin kullandığı test yöntemine itiraz etse de yazılım değişikliğini hayata geçirmişti.

Türkiye’deki kullanıcılar beklemede

Güncellemenin Türkiye’de uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Teknoloji basınında yer alan iddialara göre, Apple’ın dağıtacağı bu güncelleme yalnızca AB üyesi 27 ülkede geçerli olacak. Bu nedenle Türkiye’de satılan iPhone 12 modelleri için aynı güncellemenin yayınlanmayabileceği öne sürülüyor.

Apple’dan test metodolojisine itiraz

Apple, Fransız düzenleyici kurum ANFR’nin kullandığı test metodunun hatalı olduğunu savunmayı sürdürüyor. Şirket, buna rağmen Avrupa Komisyonu’nun kararına saygı duyduğunu belirterek kullanıcıların iPhone 12’yi güvenle kullanmaya devam edebileceğini ifade etti.

Türkiye’ye güncelleme gelir mi?

Apple’ın açıklamasına göre güncelleme yalnızca AB ülkelerini kapsıyor. Dolayısıyla Türkiye’deki iPhone 12 kullanıcılarının bu yazılım güncellemesinden faydalanıp faydalanamayacağı, şirketin önümüzdeki dönemde alacağı kararlara bağlı olacak.