Son Mühür- CHP İstanbul il kongresinin iptali, Özgür Çelik'in il başkanlığından düşürülmesi ve Gürsel Tekin'in polis eşliğinde İstanbul il binasına girişiyle hareketli günler geçiren CHP, tedbir kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etmişti.

CHP İstanbul il olağanüstü kurultayında YSK'nın devreye girmesinin ardından yeniden il başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in koltuğuna oturmak için geri sayımın başladığı süreçte tedbir kararı veren 45.Asliye Hukuk Mahkemesi 26 Eylül Cuma günü CHP'nin itirazını görüşmek için toplanacak.

Bir sonraki adım İstinaf...



''Tedbir kararına itirazı, önce kararı veren mahkeme görüşüyor. İtiraz üzerine tedbir kaldırılmazsa, bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabiliyor.'' hatırlatmasında bulunan YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu,

''Kararı veren mahkemenin yetkisizliği, tedbirin koşullarının oluşmadığı gibi tüm konular itiraz üzerine de incelenebiliyor.

Öte yandan, CHP İstanbul seçimli olağanüstü il kongresi yapıldı. Diğer yandan İstanbul ve ilçelerindeki olağan kongre süreçleri devam ediyor.

Mahkemenin il ve ilçe olağan kongreleri, il olağanüstü kongresi konusunda tedbir kararları vermesine ve bu karar üzerine seçim kurularına yazılar yazmasına rağmen, YSK kararları uyarınca, olağan ve olağanüstü kongre süreçleri için seçim kurullarınca durdurma söz konusu olamadı ve bu konuda mahkeme kararının uygulanabilir olmadığı görüldü.

26 Eylülde mahkeme itirazı görüşecek.

Burada mahkemenin hukuken yapması gereken tedbiri kaldırmak ve dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine göndermek.'' olduğunu savundu.



Özgür Çelik mazbatasını ne zaman alacak?



CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, İstanbul il kongresinden sonra iki gün içinde mazbatanın verilmesi gerektiğine işaret ederek Cuma ya da en geç Cumartesi günü Özgür Çelik'in mazbatasını almasını beklediklerini söyledi.

