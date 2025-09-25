AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında gerçekleştirdiği AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlçe yönetimi ve partililerle bir araya gelen Çelik, dünya gündeminin en önemli maddesi olan Gazze’deki gelişmelere değinerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine yönelik ağır eleştiriler yöneltti. Çelik, Netanyahu yönetiminin eylemlerini "soykırım" olarak niteledi ve uluslararası yargının harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu Hükümeti'nin eylemleri "Açık bir soykırım suçu"

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki gelişmelere atıfta bulunarak, Gazze'deki trajedinin dünyanın en yakıcı gündemi olduğunu belirtti. Çelik, "Bir yandan yüreğimizi kanatan Netanyahu Hükümetinin katliamları, soykırım siyaseti bütün acımasızlığıyla, insanlık tarihinin görmediği bir zulümle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu eylemlerin niteliği hakkında kesin bir yargıda bulunan Çelik, "Bu, kuşkusuz artık bütün kuruluşların kabul ettiği gibi, bütün bu meseleye mesafeli yaklaşanların bile kabul ettiği gibi açık bir soykırım suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur," dedi. Çelik, bu tanımın, uluslararası toplumun büyük bir kesimi ve ilgili kuruluşlar tarafından da paylaşıldığını belirtti. Türkiye olarak bu zulme karşı sessiz kalmayacaklarını ve uluslararası platformlarda mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Netanyahu denilen katil mutlaka cezalandırılmalı"

Ömer Çelik, konuşmasının en sert bölümünde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu doğrudan hedef aldı. Uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının gereğinin yerine getirilmesi çağrısında bulunan Çelik, "Netanyahu denilen katil ve onun şebekesinin insanlığa karşı suç işlemekten ve soykırım suçundan dolayı muhakkak yargılanması ve gereken cezayı alması gerekir," şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü, bu yargılamanın sadece siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda insanlık haysiyeti, medeniyet değerleri ve kazanımlarının korunması için elzem olduğunu vurguladı. Çelik, "İnsanlık haysiyeti için, insanlık değerleri için, insanlığın medeniyet kazanımlarının korunması için bu alçaklığın mutlaka cezalandırılmasından başka bir yol yoktur," diyerek uluslararası Adalet Divanı'na ve ilgili yargı mekanizmalarına seslendi. Çelik, Türkiye'nin, bu suçların cezasız kalmaması için elinden gelen her türlü hukuki ve diplomatik desteği sağlayacağını da sözlerine ekledi.