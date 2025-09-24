Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, devam eden yer altı inşaat çalışmaları trajik bir olaya neden oldu. Şehrin merkezi bölgelerinden Dusit'te, bir yolun aniden çökmesiyle yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde dev bir çukur meydana geldi. Bu olay sırasında bir araç çukura düşerken, çevredeki hastane, polis merkezi ve bazı konutlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Neyse ki, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer olay yerinde inceleme yaptı

Yerel saatle 07.00 sularında meydana gelen çökme, aralıklarla devam eden toprak kaymalarıyla daha da büyüdü. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, yaşanan panik anları kayıt altına alındı. Olayın hemen ardından Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Başbakan Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, çökmenin nedeninin ve sorumlularının bir an önce tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Anutin, bölgeden iki tünel hattı inşaatının geçtiğini ve onarım sürecinin en az bir yıl süreceğini de sözlerine ekledi. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise ilk tahminlere göre çökmenin, devam eden metro hattı tünel çalışmaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. Vali, ayrıca son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışların, su tahliye hatlarını zayıflatarak çöküşü tetikleyebileceği ihtimali üzerinde durdu. Kesin nedenin, yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağını vurguladı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Yaşanan olay, şehrin en işlek bölgelerinden birini etkilerken, güvenlik güçleri ve acil durum ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Çökme alanı güvenlik çemberine alınarak trafiğe kapatıldı ve vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Tahliye edilen hastane ve polis merkezindeki hizmetlerin aksamaması için gerekli düzenlemeler yapılırken, çökmenin çevredeki diğer binalara zarar verip vermediği de uzman ekipler tarafından araştırılıyor. Çökmenin kesin nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için yetkililerin soruşturması devam ediyor.