Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün yapılacak olan olağanüstü il kongresinin durdurulması için valiliğe ve Sarıyer Seçim Kurulu’na başvurdu.

CHP^nin devam eden olağan kongre takvimiyle ilgili harekete geçen mahkeme İstanbul'un ilçe kongrelerini durdurma kararı almış, YSK bu kararı iptal ederek kongre sürecinin devam edeceğini duyurmuştu.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin davacılarının avukatları icra memurlarıyla birlikte Özgür Çelik'in tek başkan adayı olduğu kongreyi durdurmaya geldiği ve YSK'nın mahkemenin iptal kararını 1 saat içinde görüşeceği öğrenildi.



Tek yetkili merci YSK'dır...



CHP İstanbul il kongresinin iptaline yönelik istemi değerlendiren avukat İlker Atamer,

''Partilerin iç seçimleri ve kongreleri konusunda tek yetkili yargı merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Parti içi seçimler asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girmez.'' hatırlatmasında bulundu.

''İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hem görev alanına girmeyen bir konuda abesle iştigal ediyor hem görevli yargı mercinin usulüne uygun verdiği ve kesin olan kararını tanımayarak hatta o kararın tersine karar vererek hukuksuzluk yapıyor.'' diyen Atamer,

''Türkiye'de bizzat mahkemelerin hukuksuzluk kaynağı olduğu garip bir dönem yaşıyoruz.'' tespitinde bulundu.