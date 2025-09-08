Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, suç işlemeye teşvik eden ve dezenformasyon yayan hesaplara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu tür içerikleri üreten ve yayan 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları ve gerekçesi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele birimlerinin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Bu çalışmanın temelinde, toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, provokatif nitelikli içeriklerin tespiti yatıyor. Açıklamada, 14 şüpheli hesap yöneticisinin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" gibi ciddi suçlamalar kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Bu şahısların, yalan haberler ve manipülatif görsellerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı, böylece toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Mücadele devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu tür paylaşımları yapan hesaplara yönelik takip ve tespit çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Sosyal medya platformlarının, siber suçların işlenmesi için bir araç olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği mesajı net bir şekilde verildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların da şüpheli ve provokatif paylaşımları ihbar ederek bu mücadeleye destek olmalarının önemine dikkat çekti.