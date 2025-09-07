Son Mühür- Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden İçişleri Bakanlığı kararıyla uzaklaştırılan İlker Arslan, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından teslim olmuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamaları

Başsavcılık, İlker Arslan hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Görevden uzaklaştırılmıştır”

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.