Son Mühür- CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay iptal davasını da etkilemesi beklenen İstanbul il kongresi iptal davasından karar çıktı.

Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında İstanbul kongresinde para karşılığı oy kullandırıldığı gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Kongrenin iptali için açılan davada ise merakla beklenen karar iptal yönünde oldu.

İstanbul il Seçim Kurulu'na bildirilen karara göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında 5 kişilik çağrı heyeti belirlendi.



Heyette kimler var?



Heyette eski CHP'li il başkanlarından Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın yer aldığı öğrenildi.

13 Şubat 2024'de "Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." sözleriyle CHP'den istifa eden Gürsel Tekin ilk açıklamasını gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptı.



Elimi taşın altına koyacağım...



CHP'de İstanbul il başkanlığı, genel sekreterlik ve milletvekili olarak görev yapmış olan Gürsel Tekin'in kararı televizyondan öğrendiğini belirten Yarkadaş, ''Gürsel Tekin'le konuştum. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmamış. Ancak, partiyi kayyuma bırakmayacağını, Çağrı Heyeti'nin de tıpkı kendisi gibi CHP'ye gönül vermiş, ilçe başkanlığı yapmış isimlerden oluşmasının önemli olduğunu ve bu heyetin görevini layıkıyla yapacağını söylediğini dile getirdi.

Yarkadaş, Gürsel Tekin göreve hazırım, elimi taşın altına sokmaya hazırım, il başkanlığı kararını kabul edip, görev yapacağını söylediğini dile getirdi.