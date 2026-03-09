Son Mühür - Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılarak Türkiye istikametine yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin Türk hava sahasında imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, olayda herhangi bir can veya mal kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, füzenin Gaziantep’in Şahinbey ilçesi üzerinde NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Burhanettin Duran çağrı yaptı

Burhanettin Duran, olayın ilk anından itibaren tüm kurumların süreci yakından izlediğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin süratle devreye alındığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin tam koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Duran, Türkiye’nin hava sahası ve sınır güvenliğini koruma konusundaki kapasite ve kararlılığının en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Bölgedeki tansiyonun daha fazla yükselmemesi gerektiğine işaret eden Duran, İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği tehlikeye atabilecek ve sivilleri riske sokabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu. Ayrıca vatandaşlar ile medya kuruluşlarından, teyit edilmemiş ve kamuoyunda paniğe neden olabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını, yalnızca resmi açıklamaları esas almalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasının şu şekilde:

''İran’dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz.''