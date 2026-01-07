Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde son haftalarda yaşanan şirketlere iade süreci ve maaş ödemelerindeki aksamalar, belediye işçilerinin tepkisini beraberinde getirmişti. Genel-İş İzmir şubelerine bağlı işçiler, yaşanan belirsizlikler nedeniyle kent genelinde çok sayıda eylem düzenlemişti.

UZLANMA SAĞLANMIŞTI

Eylemler devam ederken Genel-İş İzmir şube yöneticileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya gelmişti. Gerçekleştirilen görüşmede, şirketlerden belediyeye iade edilen işçilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki uygun boş kadrolarda istihdam edilmesi ve işçilerin alacaklarının belirli bir takvim çerçevesinde ödenmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Yeni yıl öncesinde Eylül ayına ait ikramiyeler ile Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan fazla mesai ödemeleri yapılırken; işçilerin gıda kartı ödemeleri, ikramiyelerin kalan kısmı, geçmişe dönük toplu iş sözleşmesi alacakları, öğrenim yardımı ve Kasım ayı fazla mesai ücretlerinin henüz ödenmediği öğrenildi.

CHP İZMİR İL BİNASINDA YENİ GÖRÜŞME

Sürece ilişkin yeni bir değerlendirme yapmak üzere Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şube başkanları ile Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral’ın, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Ulaş Karasu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin saat 13.30’da CHP İzmir İl Başkanlığı binasında yapılacağı bildirildi.