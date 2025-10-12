Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi sağ kurtuldu.

Kaza anı ve kurtarma çalışmaları

Olay, dün saat 17.30 civarında Gelibolu’ya bağlı Güneyli Köyü Bakla Burnu açıklarında gerçekleşti. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46), Güneyli Köyü’nden Saroz Körfezi’nde balık tutmak amacıyla tekneyle denize açıldı. Tekne, Bakla Burnu açıklarında alabora oldu ve battı.

Kazada, Orhan Yavaş kendi çabasıyla yüzerek karaya ulaştı ve durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıplar ve dalış timlerinin çalışmaları

Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma, bölgedeki incelemelerde kıyıya vuran Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan Salih Kocaman’ı bulmak için iki bot ve dalış timleri görevlendirildi. Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı dalış ekipleri, 10 metre derinlikteki teknenin yanında Salih Kocaman’ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze töreni ve defin işlemleri

Hayatını kaybeden Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş’ın cenazeleri, Gelibolu’ya bağlı Güneyli Köyü’ne getirildi. Öğle namazını müteakip Güneyli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler köy mezarlığında toprağa verildi. Törene yakınları ve sağ kurtulan Orhan Yavaş katıldı.

Öte yandan, teknede hayatını kaybeden Mustafa Yaldızlı’nın cenazesi ise ikindi namazı sonrasında defnedilecek.