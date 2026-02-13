Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanlığı görevine seçilen Suat Bulut, yayımladığı mesajda duyduğu sorumluluğu ve mücadele kararlılığını doğrudan ifadelerle ortaya koydu. “Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanlığı görevini üstlenmenin tarifsiz onurunu, heyecanını ve sorumluluğunu yüreğimde hissediyorum. Bu görevi şahsıma layık gören, güvenen ve destek veren tüm örgütümüze, her bir yol arkadaşıma içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Görevin bir makam değil, bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu görev bir makam değil; bir emek nöbetidir. Birlikte büyüttüğümüz umudun, birlikte verdiğimiz mücadelenin sorumluluğudur.”

Örgüte teşekkür

İlçe örgütünün tüm bileşenlerine ayrı ayrı teşekkür eden Bulut, örgütlü mücadelenin gücüne dikkat çekti. “Gece gündüz demeden çalışan ilçe yönetimimize; örgütlü mücadelenin enerjisini ve umudunu büyüten gençlik kollarımıza; cesareti, kararlılığı ve özverisiyle yolumuzu aydınlatan kadın kollarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin emeği, dayanışması ve inancı bu örgütün en büyük gücüdür.”

Önceki yönetime vefa

Önceki dönem ilçe başkanlığına da özel bir parantez açan Bulut, bayrak vurgusu yaptı. “Bugüne kadar partimizi Buca’da büyük bir özveriyle temsil eden, örgütümüzü büyüten ve mücadelemize değerli katkılar sunan önceki dönem İlçe Başkanımız Sayın Çağdaş Kaya’ya emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak boynumuzun borcudur.”

Belediyelere ve parti yönetimine teşekkür

Yerel yönetimlere ve parti yönetimine yönelik mesajında Bulut, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. “Yerelde sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerini ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, Buca Belediye Başkanımız Sayın Görkem Duman’a ve halk için çalışan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Halkçı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışı mücadelemize güç katmaktadır.”

Parti yönetimine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: “Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç’e ve il yönetimimize; kıymetli milletvekillerimize ve MYK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.”

“CHP halkın vicdanıdır”

Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğine vurgu yapan Bulut, partinin tarihsel misyonunu şu sözlerle ifade etti: “Partimizi yeniden halkın umudu haline getiren, değişim iradesini büyüten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye idealini kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.” “Bizler biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi bir umuttur. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlü mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın vicdanıdır.”

“Birlikte başaracağız”

Açıklamasının finalinde mücadele kararlılığını yineleyen Bulut, şu sözlerle çağrıda bulundu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’e ve onun temel değerlerine sonuna kadar sahip çıkarak; Buca’da dayanışmayı büyütecek, örgütümüzle omuz omuza çalışacak, her mahallede halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”

“Partimizi iktidara taşıyacağımız güne kadar; bir an bile duraksamadan, hiçbir zorluktan yılmadan, terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Bulut açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte başaracağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.”