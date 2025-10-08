Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'na bağlı gemilerde bulunan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nın kriz yönetimine dair planlarını detaylandırırken, vatandaşların yurda dönüşü için THY (Türk Hava Yolları) uçağının devreye girebileceği bilgisini paylaştı.

Gözaltı sonrası ziyaret planı

Bakan Fidan, öncelikli hedeflerinin, alıkonulan Türk vatandaşlarına ulaşmak olduğunu belirtti. Fidan, vatandaşların denizdeki gemiden karadaki bir gözaltı merkezine transferinin tamamlanmasının ardından, Dışişleri yetkililerinin bu kişileri ziyaret etmeyi umduklarını ifade etti. Bu ziyaret, diplomatik sürecin kritik bir adımı olarak görülüyor ve vatandaşların sağlık durumu ile hukuki süreçlerinin takibi açısından önem taşıyor.

THY tahliyesi yolda

Bakan Fidan, vatandaşların yurda getirilmesi konusunda geçmişteki benzer krizlerde uygulanan stratejilerin hazır olduğunu vurguladı. "Sumud Filosu'nda olduğu gibi burada da senaryolarımız var," diyen Fidan, vatandaşların toplu olarak Türkiye'ye transfer edilmesi için somut bir planın bulunduğunu açıkladı.

Fidan'ın açıklamasına göre, toplu tahliye için en güçlü senaryo, Türk Hava Yolları'ndan bir uçağın gönderilmesi yönünde. Bu planın devreye girmesiyle, alıkonulan tüm Türk vatandaşlarının en hızlı ve güvenli şekilde yurda getirilmesi hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, diplomatik kanalları etkin şekilde kullanarak tahliye sürecini hızlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.